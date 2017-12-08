Carli: "Questo Napoli è una squadra normale, deve fare attenzione alla Fiorentina"

Marcello Carli, ex direttore generale dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ora bisogna metabolizzare, tanto se ne riparla a marzo. L’Europa League è una grande competizione. Or...

Marcello Carli, ex direttore generale dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ora bisogna metabolizzare, tanto se ne riparla a marzo. L’Europa League è una grande competizione. Ora diventa determinante la partita di domenica in campionato".

Prosegue sempre sul Napoli: "Napoli diverso da inizio campionato? Beh, non è neanche possibile che giochi a mille all’ora. Non è la squadra straordinaria e brillante che ha fatto innamorare tutti, diciamo che è normale. Occhio alla Fiorentina".