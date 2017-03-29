Empoli, nuovo stadio fra 2 anni, costerà 25 milioni. Ad agosto la prima pietra

Siamo ai dettagli con il comune, fra pochi mesi partono i lavori. Tra venti giorni progetto definitivo

Una nuova casa per l’Empoli. Il club toscano è pronto a costruire la sua nuova casa: “Siamo ai dettagli con il Comune" assicura il direttore generale dei toscani Marcello Carli a Tuttosport. "Tra una ventina di giorni presenteremo il progetto definitivo, se non sorgono intoppi tra agosto e settembre inizieranno i lavoro. L’impianto dovrebbe essere pronto tra due anni, sarà da 18/20 mila posti tutti al coperto. Il costo si aggirerà intorno ai 25 milioni, ci sono già aziende interessate a essere presenti all’interno del nuovo impianto. Per avere una base solida per il futuro, un nuovo stadio è fondamentale. Mi viene da ridere quando sento discussioni sulla riforma del campionato e il passaggio da 18 a 20 squadra. La vera riforma è far sì che ogni società possa dotarsi di uno stadio moderno, se ci si riesce allora verrà colmato il gap con le grandi realtà europee. Una sfida da vincere“.