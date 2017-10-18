Carli: ''Dissi a Pradè di prendere Sarri per il dopo Montella, ma preferirono scegliere Paulo Sousa...''
L'ex ds dell'Empoli Marcello Carli ha svelato - parlando ai microfoni di Radio Toscana - un retroscena di mercato concernente il post Vincenzo Montella sulla panchina viola. "Consigliai Daniele Pradè...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 17:35
L'ex ds dell'Empoli Marcello Carli ha svelato - parlando ai microfoni di Radio Toscana - un retroscena di mercato concernente il post Vincenzo Montella sulla panchina viola. "Consigliai Daniele Pradè di scegliere Sarri per la panchina, ma poi i viola virarono su un altro". Un altro che risponde al nome di Paulo Sousa, rimpiazzato oggi da Stefano Pioli.