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Carli: ''Dissi a Pradè di prendere Sarri per il dopo Montella, ma preferirono scegliere Paulo Sousa...''

L'ex ds dell'Empoli Marcello Carli ha svelato - parlando ai microfoni di Radio Toscana - un retroscena di mercato concernente il post Vincenzo Montella sulla panchina viola. "Consigliai Daniele Pradè...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 17:35
Carli: ''Dissi a Pradè di prendere Sarri per il dopo Montella, ma preferirono scegliere Paulo Sousa...'' -
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L'ex ds dell'Empoli Marcello Carli ha svelato - parlando ai microfoni di Radio Toscana - un retroscena di mercato concernente il post Vincenzo Montella sulla panchina viola. "Consigliai Daniele Pradè di scegliere Sarri per la panchina, ma poi i viola virarono su un altro". Un altro che risponde al nome di Paulo Sousa, rimpiazzato oggi da Stefano Pioli.

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