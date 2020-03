Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato in conferenza stampa alla presentazione del nuovo allenatore Walter Zenga dopo l’esonero di Maran: “Il mio stato d’animo è quello di salvare almeno la faccia, è da tre mesi stiamo facendo ridere. Tutti responsabili, non solamente i calciatori. Ci sono stati una serie di episodi che hanno fatto sì che il Cagliari non fosse più quello ammirato contro la Fiorentina, a partire dalla gara con il Lecce in poi. È la realtà, sono sicuro e convinto che la scelta di Carli su Zenga sia la scelta migliore in assoluto per ridarci sia la compattezza che l’entusiasmo”.