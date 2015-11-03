Notizie Giulini Fiorentina

Giulini (Cagliari): "La Fiorentina è un esempio raro, conti in ordine con Commisso e Della Valle"
02 agosto 2025 23:42
Cagliari, Giulini: "Scossi per Bove. Con la Fiorentina vissuta la tragedia di Astori, siamo legatissimi"
07 dicembre 2024 16:27
Giulini: "Contro la Fiorentina giocheremo per onorare il campionato anche se siamo salvi"
19 maggio 2024 15:29
Giulini: "Oggi minuto di silenzio e lutto al braccio ricordando Barone, era il minimo"
21 marzo 2024 20:56
Lite Caressa e Giulini in diretta: "Ci hai infamato" la risposta: "Cambiati 3 allenatori, non colpa nostra"
23 maggio 2022 00:15
Mazzarri ha insultato Giulini, licenziato, non prenderà stipendio fino al 2024. Si va in tribunale?
05 maggio 2022 19:28
Barzelletta Cagliari, esonera Mazzarri ma una penale fa scattare il rinnovo fino a giugno 2024
02 maggio 2022 12:27
Giulini non dimentica: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere noi, pareggio che non ci stava"
21 febbraio 2022 21:51
Giulini attacca Caceres: "Non aveva la testa qui" Ferrara lo difende: "L'ho avuto, è un professionista"
21 febbraio 2022 21:37
Incontro Commisso-Giulini: in ballo il futuro di Sottil oggi in prestito al Cagliari?
13 maggio 2021 10:10
Pres. Cagliari: "Sottil? Domani chiuderemo l'operazione con la Fiorentina"
09 settembre 2020 18:37
Pres. Cagliari: "Abbiamo chiuso l'affare Sottil, lo ha espressamente chiesto Di Francesco"
31 agosto 2020 12:28
Giulini su Nainggolan: "Il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio"
11 aprile 2020 14:12
Giulini: "È da tre mesi che facciamo ridere. Il Cagliari non è più quello ammirato con la Fiorentina"
05 marzo 2020 07:51
Commisso e Giulini invitati a Betlemme per le premiazioni sul campo dedicato a Davide Astori
07 novembre 2019 10:47
Lite a Sky tra Adani e Giulini che attacca: "I fischi a Kean e Matuidi non sono razzismo, solo antipatia" la risposta...
03 aprile 2019 14:18
Giulini: "Thereau sarà il nostro Quagliarella, alla Fiorentina non giocava perchè..."
04 febbraio 2019 13:22
La furia di Giulini: "Anche questo campionato è falsato. Per il Var non è stato preso in considerazione?"
07 gennaio 2018 14:27
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