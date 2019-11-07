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Commisso e Giulini invitati a Betlemme per le premiazioni sul campo dedicato a Davide Astori

Commisso invitato a Betlemme, insieme al presidente del Cagliari, per Davide Astori.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 10:47
Commisso e Giulini invitati a Betlemme per le premiazioni sul campo dedicato a Davide Astori - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Luca Scolari, di "Assist for Peace", ha comunicato che il sindaco di Betlemme ha inviato a Commisso e Giulini (patron rispettivamente di Fiorentina e Cagliari) un invito ufficiale per il 30 corrente mese, per premiare i bambini vincitori dei tornei che vengono disputati sul campo dedicato a Davide Astori. Per quella data è prevista anche l'accensione dell'albero davanti alla Natività.

A riportarlo è Tuttosport, oggi in edicola.

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