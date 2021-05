Tra un tempo e l’altro il presidente del Cagliari, Giulini, e quello della Fiorentina, Commisso, si sono intrattenuto a parlare in una stanzetta dello stadio. In ballo probabilmente la questione Sottil attualmente in prestito alla società rossoblù. Lo scrive Tuttosport.

