Giulini: "Thereau sarà il nostro Quagliarella, alla Fiorentina non giocava perchè..."
Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato dell’acquisto di Thereau, queste le sue parole:“Sau è stato sostituito con Thereau nell’ultimo giorno di mercato. In Thereau speriamo di trovare il nostro...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 13:22
Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato dell’acquisto di Thereau, queste le sue parole:
“Sau è stato sostituito con Thereau nell’ultimo giorno di mercato. In Thereau speriamo di trovare il nostro Quagliarella, ha sempre segnato in Serie A. Solo in questi sei mesi non ha giocato perché la Fiorentina ha un attacco atomico lì davanti.”