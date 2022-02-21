Giulini non dimentica: "Contro la Fiorentina meritavamo di vincere noi, pareggio che non ci stava"

Il pareggio contro la Fiorentina per 1-1 con gol rimonta di Sottil e rigore sbagliato da Joao Pedro ancora non va giù a Giulini

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn:

"La cosa che più ci dispiace stasera è non aver regalato i tre punti al nostro meraviglioso pubblico. Ci sono momenti della partita in cui mi sono emozionato, perché c'è stato un tifo incondizionato e vincere col Napoli sarebbe stato bellissimo".

Resta rammarico per i due punti persi per la salvezza?

"E' complicato perché questa partita viene dopo la Fiorentina, quando meritavamo di vincere. Questo è il terzo pareggio su cui possiamo recriminare, il Napoli ha fatto un tiro in porta in tutta la partita. C'è un grande gruppo, crediamo di poter fare così bene se manteniamo l'umiltà. L'emblema di questa squadra sono calciatori come Altare e Deiola che rappresentano bene la voglia di tutta la squadra di raggiungere l'obiettivo". Lo riporta TMW

A MEDIASET CONSIDERANO LA FIORENTINA UNA PICCOLA

https://www.labaroviola.com/che-oltraggio-di-sport-mediaset-alla-fiorentina-la-inserisce-tra-le-piccole-del-campionato/166440/