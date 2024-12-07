Cagliari, Giulini: "Scossi per Bove. Con la Fiorentina vissuta la tragedia di Astori, siamo legatissimi"

Abbiamo vissuto insieme quella che è stata la tragedia di Astori, quello che è successo a Davide è estremamente simile

Il presidente Tommaso Giulini è stato intervistato a margine dell'evento Giornata dello Sport - La Passione che unisce da Centotrentuno, dove ha parlato di quanto accaduto ad Edoardo Bove e del legame tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue parole:

“Un fatto che ci ha scosso. Sono contento di poter dire ora che il peggio è passato. Auguriamo a Edoardo di riprendersi il prima possibile e continuare le sue carriera agonistica: parliamo di uno dei ragazzi che sarebbe potuto diventare una colonna della Nazionale, spero che questo sogno possa continuare. In questo convegno di Paulilatino stiamo parlando dei valori dello sport, ecco spero che possa continuare a sognare quello che è l’ambizione che tutti i ragazzi italiani hanno.

“I rapporti tra i club sono fortissimi, siamo molto vicini alla Fiorentina. Abbiamo vissuto insieme quella che è stata la tragedia di Astori, quello che è successo a Davide è estremamente simile a quello che è successo a Edoardo. Per fortuna è accaduto in uno stadio di calcio e con un’ambulanza e un defibrillatore vicino, e da qui l’importanza di averli su tutti i campi, Edoardo si è salvato al contrario di Davide. Questi fatti ci legano tanto alla Fiorentina, insieme alla scomparsa di Joe Barone che ha avuto un problema simile: era un dirigente moderno, con le palle, che ci ha lasciato prematuramente. Questo è il terzo episodio che succede alla Fiorentina nel giro di pochi anni e voglio esprimere la nostra solidarietà al club. Per fortuna Edoardo si è salvato, domani li abbracceremo in campo, ma vogliamo vincere la partita".

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