Kean occhio alle provocazioni di Mina, l'ex difensore viola cerca sempre di far impazzire l'avversario

La Fiorentina domani a 12:30 affronterà il Cagliari all'Artemio Franchi di Firenze, nelle fila dei rossoblu presente anche una vecchia conoscenza viola, si tratta del difensore Colombiano Yerry Mina.I...

La Fiorentina domani a 12:30 affronterà il Cagliari all'Artemio Franchi di Firenze, nelle fila dei rossoblu presente anche una vecchia conoscenza viola, si tratta del difensore Colombiano Yerry Mina.

Il roccioso centrale arrivò a Firenze nella scorsa estate a parametro 0 tra lo scetticismo generale per sostituire il partente Igor, dopo qualche impegno saltato per infortunio Mina fece in tempo a giocare qualche partita prima di essere ceduto già a Gennaio al Cagliari. Nelle poche presenze con la viola mise in mostra tutto il suo repertorio fatto da tanta esperienza e malizia, fece il giro del web il pizzicotto sul capezzolo fatto a Zirkzee in Coppa Italia. Chi ha visto un po' di partite del Cagliari sa benissimo che le provocazioni con il colombiano sono all'ordine del giorno, da i pizzicotti a Osimhen lo scorso anno fino a gli urli in faccia a Vlahovic di quest'anno allo Stadium.

La sensazione è che più l'avversario è forte più Mina cerchi di farlo innervosire a suon di colpi bassi e provocazioni plateali, quindi viene naturale aspettarsi un trattamento di fiducia anche per Kean domani, Kean che dovrà essere bravo a lasciare perdere, non farsi innervosire e possibilmente segnare per la gioia di noi tifosi della Fiorentina

KEAN MVP DELLA SERIE A

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