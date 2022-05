Lite Caressa e Giulini in diretta: “Ci hai infamato” la risposta: “Cambiati 3 allenatori, non colpa nostra”

Duro faccia a faccia tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e Fabio Caressa, nel post partita di Venezia. Dopo la retrocessione, il numero uno del club sardo ha discusso con il conduttore di Sky Sport. “Caressa, non ti rispondo, sei stato il primo a farci un’infamata la scorsa settimana, non ti rispondo (aveva parlato di ‘investitori pronti a rilevare il Cagliari’, ndr). Non avete verificato le voci sulla cessione del club, proprio nella settimana più delicata”, ha detto Giulini.

“Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano riportato. Non è un’infamata, se un giornalista ha una notizia la dice”, risponde Caressa. “Lei è stato chiaro: se pensa che riportare una notizia sia un’infamata alla società, mi spiego tante cose. Ha una visione di calcio, pallone e mondo non tanto attuale. Le potrei chiedere se cambiare tre allenatori sia stata la causa della retrocessione. Sarà colpa nostra se siete retrocessi” Lo riporta TMW

