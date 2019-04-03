Lite a Sky tra Adani e Giulini che attacca: "I fischi a Kean e Matuidi non sono razzismo, solo antipatia" la risposta...

CAGLIARI - Botta e risposta al vetriolo tra il presidente del Cagliari, Tommaso e Giulini, e Lele Adani a Sky al termine della gara dei rossoblù con la Juventus. A scatenare il tutto, i "buu" rivolti...

CAGLIARI - Botta e risposta al vetriolo tra il presidente del Cagliari, Tommaso e Giulini, e Lele Adani a Sky al termine della gara dei rossoblù con la Juventus. A scatenare il tutto, i "buu" rivolti a Kean. "Ho sentito troppi moralismi in studio - ha commentato il presidente dei sardi -State strumentalizzando troppo la vicenda, non è successo nulla"; "Non devi darmi del moralista - la replica di Adani - non attacco il Cagliari, attacco solo alcuni coglioni".

Giulini ha proseguito: "Kean ha sbagliato l'esultanza, me lo hanno detto anche persone vicine alla Juventus, ma ha 19 anni, finisce lì. Se Bernardeschi avesse esultato nello stesso modo, avrebbe ricevuto la stessa accoglienza: lo stesso se Bonucci avesse fatto le sceneggiate di Matuidi. Avrebbe ricevuto i fischi lo stesso, il razzimo non c'entra. Non strumentalizziamo nulla".

Così chiude Adani: "Non datemi del moralista. Se fischi un giocatore di colore devi essere cacciato e basta".

Corriere dello Sport