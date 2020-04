Il nome di Nainggolan è tornato dopo la scorsa estate nuovamente di moda in orbita Fiorentina. Il centrocampista è in prestito nel Cagliari dall’Inter, e il presidente del Cagliari Giulini ha chiaro il suo futuro: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio”