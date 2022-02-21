Giulini attacca Caceres: "Non aveva la testa qui" Ferrara lo difende: "L'ho avuto, è un professionista"

L'ex giocatore della Fiorentina Martin Caceres sotto le accuse di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che lo ha dichiarato anche a Dazn

Al termine di Cagliari-Napoli il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato anche delle cose che non andavano nel girone di andata in casa Cagliari, con un chiaro riferimento a Godin e Caceres, poi entrambi messi alla porta nel mercato invernale: "C'è stato un cambio di mentalità da parte della squadra, prima c'era qualche soggetto non coinvolto nella nostra famiglia" ma Ciro Ferrara, opinionista per Dazn ed ex allenatore proprio di Caceres alla Juventus, ha risposto cosi: "Non conosco Godin ma mi permetto di dire qualcosa su Caceres, che conosco bene e l'ho avuto, è un grandissimo professionista, poi dire e portare la mia esperienza con il ragazzo, non posso dire questo" conclude Ferrara con Giulini che ribadisce: "Sai bene che all'interno della carriera di ogni calciatori ci sono momenti e momenti e priorità e priorità"

IL DIBATTITO SUL FUORIGIOCO FISCHIATO ALL'ATALANTA

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