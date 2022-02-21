Fuorigioco Atalanta divide, Sabatini e Zampini stanno con la Fiorentina: "Hateboer va verso la palla"

Il gol annullato all'Atalanta ha fatto molto discutere e diviso molto il mondo del calcio, Zampini e Sabatini sono d'accordo con la decisione dell'arbitro

Il fuorigioco fischiato all'Atalanta sta dividendo molto il mondo calcio, ne hanno parlato anche ieri a Pressing, trasmissione Mediaset sul campionato, dove il moviolista ed ex arbitro Graziano Cesari ha spiegato per bene l'episodio, i due opinionisti in studio, il giornalista Sandro Sabatini e il giornalista di fede bianconera Zampini si sono schierati contro l'Atalanta nelle proteste, le parole di Sabatini: "Se guardate all'inizio dell'azione Biraghi va a marcare su Hateboer e insieme corrono verso la palla, solo in un secondo momento la palla va a finire su Malinovskyi, se non ci fosse stato Hateboer Biraghi avrebbe marcato Malinovskyi" dello stesso avviso Massimo Zampini: "Io l'ho visto in diretta ed ero convinto che lo annullassero, anche rivedendolo mi sembra la stessa cosa, Hateboer è in fuorigioco perchè corre verso la palla e la porta e si porta via il difensore della Fiorentina" conclude.

BARGIGGIA ATTACCA GASPERINI

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