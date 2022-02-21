Bargiggia attacca: "Gasperini è antisportivo, manca di rispetto e di etica nei confronti degli avversari"
Il giornalista Paolo Bargiggia ha criticato ancora una volta il comportamento tenuto dal tecnico della Dea Gasperini
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 12:41
Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato di Gasperini che ha disertato la sala stampa ed è stato espulso contro la Fiorentina. Queste le sue parole sul suo Twitter: “Il comportamento di Gasperini? Trattasi di cultura antisportiva, di mancanza di etica e di rispetto per gli avversari. Le proteste, eventualmente si fanno nelle sedi opportune”.
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