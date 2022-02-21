Bargiggia attacca: "Gasperini è antisportivo, manca di rispetto e di etica nei confronti degli avversari"

Il giornalista Paolo Bargiggia ha criticato ancora una volta il comportamento tenuto dal tecnico della Dea Gasperini

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato di Gasperini che ha disertato la sala stampa ed è stato espulso contro la Fiorentina. Queste le sue parole sul suo Twitter: “Il comportamento di Gasperini? Trattasi di cultura antisportiva, di mancanza di etica e di rispetto per gli avversari. Le proteste, eventualmente si fanno nelle sedi opportune”.

ANCHE LA STAMPA NON CI STA PER IL GOL ANNULLATO ALLA DEA

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