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Carli: "Viola al pari di Lazio, Milan e Inter, se la giocheranno"

Il d.g. dell'Empoli Marcello Carli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina? Non è meno forte del Milan. I viola possono giocarsela con i rossoneri, con la Lazio e con l'Inte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2016 19:34
Carli: "Viola al pari di Lazio, Milan e Inter, se la giocheranno" -
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Il d.g. dell'Empoli Marcello Carli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina? Non è meno forte del Milan. I viola possono giocarsela con i rossoneri, con la Lazio e con l'Inter: non hanno niente in meno di queste squadre".

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