Carli: "Viola al pari di Lazio, Milan e Inter, se la giocheranno"
Il d.g. dell'Empoli Marcello Carli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina? Non è meno forte del Milan. I viola possono giocarsela con i rossoneri, con la Lazio e con l'Inte...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2016 19:34
Il d.g. dell'Empoli Marcello Carli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tmw Radio: "La Fiorentina? Non è meno forte del Milan. I viola possono giocarsela con i rossoneri, con la Lazio e con l'Inter: non hanno niente in meno di queste squadre".