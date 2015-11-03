Notizie Mandzukic Fiorentina

Mandzukic: "Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina di essere forte ma alla Juve devi pensare a vincere"
05 novembre 2022 17:25
Basile: "Vorrei dirigenti capaci di portare grandi idee alla proprietà. Rivoluzione totale in estate"
20 gennaio 2021 20:58
Brovarone: "Credo che la Fiorentina proverà a prendere Mandzukic, vuole 1.5 milioni fino a giugno"
05 gennaio 2021 16:21
Valcareggi boccia Mandzukic: "Verrebbe a Firenze con l'intenzione di fare tre allenamenti in meno"
04 dicembre 2020 13:18
Viviano: "Sono deluso, ma non serve farne una tragedia. Milan? Donnarumma il migliore in campo"
01 dicembre 2020 21:14
TMW, Mandzukic alla Fiorentina? No, niente Italia. L'ex Juve è vicino alla firma con il Celta Vigo
12 novembre 2020 18:11
Lo Monaco: "Occorre una programmazione con idee e traguardi precisi. Prandelli è fra i top in Italia"
10 novembre 2020 21:32
Gazzetta, Mandzukic ha rifiutato la Fiorentina: l'ex Juventus tentato da proposte migliori
13 ottobre 2020 11:24
Tuttosport, la Fiorentina voleva prendere Mandzukic ma l'accordo non è stato trovato
09 ottobre 2020 11:55
Vitale: "Chiesa? Vale quanto chiede Commisso. Punterei su Mandzukic, no ad Higuain"
01 settembre 2020 20:56
CorFio, da Belotti a Mandzukic tutti i nomi per l'attacco della Fiorentina. Le ultime
25 agosto 2020 08:43
Tuttosport, la Fiorentina sta pressando Mandzukic, il pericolo è la Roma
24 agosto 2020 12:41
Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...
22 agosto 2020 11:41
Nazione, Piatek, la Fiorentina non lo molla ma l'Hertha Berlino spara alto. Belotti e Mandzukic...
19 agosto 2020 08:19
Tuttosport, Mandzukic e Gotze alla Fiorentina? Ribery ci proverà con i suoi ex compagni
15 agosto 2020 09:59
Nazione, Belotti è il preferito di Commisso ma costa caro. Piatek? Può arrivare per 20 milioni. L'alternativa...
10 agosto 2020 08:37
CorSport, Milik alla Fiorentina? L'ipotesi intriga ma c'è da battere la concorrenza della Juve. Le alternative...
10 agosto 2020 08:29
Iachini vuole un bomber spietato. Belotti, Piatek, Mandzukic e Thuram sono i nomi per l'attacco della Fiorentina
09 agosto 2020 09:13
Mandzukic si allena con costanza per tenersi in forma ed aspetta una chiamata della Fiorentina
08 agosto 2020 09:16
Nazione, Belotti è la grande tentazione della Fiorentina ma il Toro non vuole cederlo. Mandzukic...
07 agosto 2020 08:38
Basile: "La priorità della Fiorentina è un regista. Commisso non farà spese folli. Per quanto riguarda il bomber..."
06 agosto 2020 22:29
Nazione, Ribery pubblicizza il progetto viola a Mandzukic. Ostacoli? L'ingaggio e la concorrenza...
06 agosto 2020 08:09
Nazione, Mandzukic aspetta la proposta giusta, la Fiorentina ci prova così come per Belotti
04 agosto 2020 07:41
CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi
02 agosto 2020 11:55
Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...
28 luglio 2020 10:23
Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè
25 luglio 2020 10:43
Nazione, Chiesa-Milenkovic in uscita. Vlahovic? Futuro in bilico. Mandzukic alla Fiorentina? No...
24 luglio 2020 10:18
Tuttosport, Mandzukic è il pallino della Fiorentina ma occhio al Milan, si unisce alla corsa per il croato
23 luglio 2020 11:54
Ribery: "Mandžukić alla Fiorentina? Dipende da lui. Servono 3 top player"
22 luglio 2020 14:07
Nazione, Gotze e Mandzukic nel mirino della Fiorentina: la carta dei viola è Franck Ribery
21 luglio 2020 10:29
Tuttosport, Mandzukic alla Fiorentina? Potrebbe essere convinto da un biennale da 3 milioni
19 luglio 2020 10:48
Amoroso: "Mandzukic sarebbe perfetto con Chiesa-Ribery. Spalletti? È una garanzia"
17 luglio 2020 19:04
Ribery, l'alleato della Fiorentina per prendere Mandzukic. Offerto biennale a 3 milioni più bonus
17 luglio 2020 09:29
Sconcerti: "Punterei su Cutrone. Sarri sarebbe l'allenatore ideale per la Fiorentina"
16 luglio 2020 21:14
TMW, la Fiorentina offre a Mandzukic un biennale con opzione da 3 milioni l'anno. I dettagli
16 luglio 2020 12:43
Nazione, Mandzukic è nel mirino della Fiorentina: folta concorrenza, il croato aspetta una chiamata
13 luglio 2020 08:51
CorSport, Mandzukic è il primo candidato per l'attacco della Fiorentina. Contatti già la scorsa estate
12 luglio 2020 11:41
CorSport, Vlahovic presto rinnoverà. Per l'attacco alla Fiorentina piace Schick
10 luglio 2020 09:32
CorFio, la Fiorentina vuole Mandzukic, ghiotta occasione a parametro zero. Il problema? L'alto ingaggio
10 luglio 2020 09:07
Di Marzio, la Fiorentina pensa a Mandzukic per risolvere il problema dei gol
09 luglio 2020 09:15
Salta il trasferimento di Mandzukic all'Al Duhail: tornano a sperare le vecchie pretendenti..
24 dicembre 2019 07:47
Niente Fiorentina per Mandzukic: Sarà un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Sono in corso le visite mediche
22 dicembre 2019 13:36
Sondaggio della Fiorentina per Mandzukic: Ma c'è il problema dell'ingaggio...
22 dicembre 2019 12:26
CorSport, Mandzukic era il sogno di Commisso che si è dovuto scontrare con il fair play finanziario
28 luglio 2019 15:23
Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.
11 novembre 2018 22:09
Milan-Juve 0-1 all'intervallo. Mandzukic a segno, Higuain sbaglia dagli 11 metri.
11 novembre 2018 20:59
Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."
15 febbraio 2018 15:18
Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9"
02 dicembre 2017 18:20
Partire largo a sinistra per accentrarsi. Rincorre gli avversari, Cyril Thereau, il Mandzukic della Fiorentina
17 ottobre 2017 11:21
Gioca Szczesny al posto di Buffon, in avanti Douglas Costa al posto di Mandzukic. Tutti i big in avanti
20 settembre 2017 12:05
Archivio