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Notizie Mandzukic Fiorentina

Mandzukic: "Vlahovic ha dimostrato alla Fiorentina di essere forte ma alla Juve devi pensare a vincere"

05 novembre 2022 17:25

Basile: "Vorrei dirigenti capaci di portare grandi idee alla proprietà. Rivoluzione totale in estate"

20 gennaio 2021 20:58

Brovarone: "Credo che la Fiorentina proverà a prendere Mandzukic, vuole 1.5 milioni fino a giugno"

05 gennaio 2021 16:21

Valcareggi boccia Mandzukic: "Verrebbe a Firenze con l'intenzione di fare tre allenamenti in meno"

04 dicembre 2020 13:18

Viviano: "Sono deluso, ma non serve farne una tragedia. Milan? Donnarumma il migliore in campo"

01 dicembre 2020 21:14

TMW, Mandzukic alla Fiorentina? No, niente Italia. L'ex Juve è vicino alla firma con il Celta Vigo

12 novembre 2020 18:11

Lo Monaco: "Occorre una programmazione con idee e traguardi precisi. Prandelli è fra i top in Italia"

10 novembre 2020 21:32

Gazzetta, Mandzukic ha rifiutato la Fiorentina: l'ex Juventus tentato da proposte migliori

13 ottobre 2020 11:24

Tuttosport, la Fiorentina voleva prendere Mandzukic ma l'accordo non è stato trovato

09 ottobre 2020 11:55

Vitale: "Chiesa? Vale quanto chiede Commisso. Punterei su Mandzukic, no ad Higuain"

01 settembre 2020 20:56

CorFio, da Belotti a Mandzukic tutti i nomi per l'attacco della Fiorentina. Le ultime

25 agosto 2020 08:43

Tuttosport, la Fiorentina sta pressando Mandzukic, il pericolo è la Roma

24 agosto 2020 12:41

Nazione, Mandzukic è il sogno della Fiorentina, Piatek la seconda scelta. L'arrivo di Izzo...

22 agosto 2020 11:41

Nazione, Piatek, la Fiorentina non lo molla ma l'Hertha Berlino spara alto. Belotti e Mandzukic...

19 agosto 2020 08:19

Tuttosport, Mandzukic e Gotze alla Fiorentina? Ribery ci proverà con i suoi ex compagni

15 agosto 2020 09:59

Nazione, Belotti è il preferito di Commisso ma costa caro. Piatek? Può arrivare per 20 milioni. L'alternativa...

10 agosto 2020 08:37

CorSport, Milik alla Fiorentina? L'ipotesi intriga ma c'è da battere la concorrenza della Juve. Le alternative...

10 agosto 2020 08:29

Iachini vuole un bomber spietato. Belotti, Piatek, Mandzukic e Thuram sono i nomi per l'attacco della Fiorentina

09 agosto 2020 09:13

Mandzukic si allena con costanza per tenersi in forma ed aspetta una chiamata della Fiorentina

08 agosto 2020 09:16

Nazione, Belotti è la grande tentazione della Fiorentina ma il Toro non vuole cederlo. Mandzukic...

07 agosto 2020 08:38

Basile: "La priorità della Fiorentina è un regista. Commisso non farà spese folli. Per quanto riguarda il bomber..."

06 agosto 2020 22:29

Nazione, Ribery pubblicizza il progetto viola a Mandzukic. Ostacoli? L'ingaggio e la concorrenza...

06 agosto 2020 08:09

Nazione, Mandzukic aspetta la proposta giusta, la Fiorentina ci prova così come per Belotti

04 agosto 2020 07:41

CorSport, Fiorentina a caccia d'esperienza: Mandzukic, Gotze e Vazquez i nomi caldi

02 agosto 2020 11:55

Nazione, Vertonghen, Fiorentina prima squadra a chiedere info. Occhio a Mandzukic-Gotze. Retegui...

28 luglio 2020 10:23

Ribery, garante del progetto Fiorentina e "suggeritore" del duo di mercato Barone-Pradè

25 luglio 2020 10:43

Nazione, Chiesa-Milenkovic in uscita. Vlahovic? Futuro in bilico. Mandzukic alla Fiorentina? No...

24 luglio 2020 10:18

Tuttosport, Mandzukic è il pallino della Fiorentina ma occhio al Milan, si unisce alla corsa per il croato

23 luglio 2020 11:54

Ribery: "Mandžukić alla Fiorentina? Dipende da lui. Servono 3 top player"

22 luglio 2020 14:07

Nazione, Gotze e Mandzukic nel mirino della Fiorentina: la carta dei viola è Franck Ribery

21 luglio 2020 10:29

Tuttosport, Mandzukic alla Fiorentina? Potrebbe essere convinto da un biennale da 3 milioni

19 luglio 2020 10:48

Amoroso: "Mandzukic sarebbe perfetto con Chiesa-Ribery. Spalletti? È una garanzia"

17 luglio 2020 19:04

Ribery, l'alleato della Fiorentina per prendere Mandzukic. Offerto biennale a 3 milioni più bonus

17 luglio 2020 09:29

Sconcerti: "Punterei su Cutrone. Sarri sarebbe l'allenatore ideale per la Fiorentina"

16 luglio 2020 21:14

TMW, la Fiorentina offre a Mandzukic un biennale con opzione da 3 milioni l'anno. I dettagli

16 luglio 2020 12:43

Nazione, Mandzukic è nel mirino della Fiorentina: folta concorrenza, il croato aspetta una chiamata

13 luglio 2020 08:51

CorSport, Mandzukic è il primo candidato per l'attacco della Fiorentina. Contatti già la scorsa estate

12 luglio 2020 11:41

CorSport, Vlahovic presto rinnoverà. Per l'attacco alla Fiorentina piace Schick

10 luglio 2020 09:32

CorFio, la Fiorentina vuole Mandzukic, ghiotta occasione a parametro zero. Il problema? L'alto ingaggio

10 luglio 2020 09:07

Di Marzio, la Fiorentina pensa a Mandzukic per risolvere il problema dei gol

09 luglio 2020 09:15

Salta il trasferimento di Mandzukic all'Al Duhail: tornano a sperare le vecchie pretendenti..

24 dicembre 2019 07:47

Niente Fiorentina per Mandzukic: Sarà un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Sono in corso le visite mediche

22 dicembre 2019 13:36

Sondaggio della Fiorentina per Mandzukic: Ma c'è il problema dell'ingaggio...

22 dicembre 2019 12:26

CorSport, Mandzukic era il sogno di Commisso che si è dovuto scontrare con il fair play finanziario

28 luglio 2019 15:23

Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.

11 novembre 2018 22:09

Milan-Juve 0-1 all'intervallo. Mandzukic a segno, Higuain sbaglia dagli 11 metri.

11 novembre 2018 20:59

Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."

15 febbraio 2018 15:18

Gattuso: "Schierare Kalinic alla Mandzukic? Non credo sia possibile, deve essere il nostro 9"

02 dicembre 2017 18:20

Partire largo a sinistra per accentrarsi. Rincorre gli avversari, Cyril Thereau, il Mandzukic della Fiorentina

17 ottobre 2017 11:21

Gioca Szczesny al posto di Buffon, in avanti Douglas Costa al posto di Mandzukic. Tutti i big in avanti

20 settembre 2017 12:05

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