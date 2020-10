Tuttosport, la Fiorentina voleva prendere Mandzukic ma l’accordo non è stato trovato

No news! Parafrasando il «no good» diventato marchio di fabbrica di Mario Mandzukic, viene da dire: nessuna notizia. SuperMario, insomma, non tornerà a Torino con un contratto annuale, come si vocifera da qualcje giorno nei corridoi di mercato. La notizia è priva di fondamento e non trova conferma né sul fronte juventino, né da quello dell’entourage del giocatore, attualmente svincolato. Mandzukic sta effettivamente cercando una sistemazione ed è stato sondato anche da club italiani (la Fiorentina, per esempio), senza che si trovasse alcun accordo. Mario ha lasciato la Juventus nel gennaio dello scorso anno per giocare in Qatar, ma a Doha non è scattata la scintilla e ora vorrebbe tornare in Europa, Anche le voci sul Milan, tuttavia, per il momento sono prive di conferma o fondamento. Lo scrive Tuttosport.

