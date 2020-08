CorFio, da Belotti a Mandzukic tutti i nomi per l’attacco della Fiorentina. Le ultime

Sono diversi gli obiettivi di mercato della Fiorentina per rinforzare il proprio attacco. Il primo nel mirino è Andrea Belotti, ma difficilmente arriverà in viola, si creerebbe una frattura troppo grande tra società e tifo granata. Pradè allora si è spostato su Piatek, l’Hertha Belino per lui chiede 25 milioni ma il polacco ha un ingaggio da circa 4 milioni a stagione. Marcus Thuram, figlio d’arte, è una valida alternativa a loro. In lizza ci sono anche Milik del Napoli e Mandzukic il quale si è recentemente svincolato. L’ex Juve però, qualora all’Inter dovesse approdare Allegri, sceglierebbe i nerazzurri. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

CORFIO, INCONTRO BARONE-CAIRO, LA FIORENTINA VUOLE BELOTTI. OPERAZIONE DIFFICILE, SONO DUE GLI OSTACOLI