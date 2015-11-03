Notizie Thuram Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Thuram a rischio per la Fiorentina, il giocatore è in dubbio"
13 maggio 2026 14:47
Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%
12 maggio 2026 19:53
Pengwin punge Kean: “Thuram? ho riso, ma se certe parole le avessi dette io, sarei in carcere”
24 aprile 2026 22:48
Thuram cita Kean dopo la diatriba col Pengwin ironizzando con Zielinski: "Fra sei polacco"
24 aprile 2026 14:19
La rivelazione: “Nel 2019 ho proposto alla Fiorentina di prendere Thuram ma Pradé scelse Pedro”
11 febbraio 2026 18:09
Inter, niente Thuram contro la Fiorentina: l'attaccante ai box , attesi gli esami per Mkhitaryan
26 ottobre 2025 17:23
Il Corriere della Sera titola: "Thuram non recupera, il francese salta la partita con la Fiorentina"
23 ottobre 2025 14:20
Putiferio Thuram: ride sul 4-3 della Juventus, Ranocchia svela: "Voleva che ammettesse il fallo"
15 settembre 2025 15:40
Il Giorno scrive: "L'Inter sta pensando di cedere Thuram, come sostituto piace Kean della Fiorentina"
04 luglio 2025 10:43
Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"
01 luglio 2025 16:18
Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"
15 aprile 2025 20:18
Sottil regala all'87' il 2-2 alla Fiorentina che ferma la Juve allo Stadium e chiude a 32 punti il 2024
29 dicembre 2024 19:57
Thuram: “Malore Bove? Ero paralizzato, è stata una sveglia sulla vita. Giusto bloccare la gara, siamo umani”
27 dicembre 2024 10:15
Thuram: “Quando Bove è caduto a terra, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Poi ho sentito che stava respirando”
02 dicembre 2024 22:05
Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"
29 novembre 2024 16:01
Bucciantini: "Kean e Thuram sono simili, caratteristiche importanti. Dimarco può essere la chiave"
29 novembre 2024 15:02
Gazzetta: “Kean sta bene dov’è, adesso serve rispondere a Thuram e a Retegui”
24 novembre 2024 09:38
L'Inter batte il Torino 3-2. Thuram cala il tris, per Zapata possibile lungo stop
05 ottobre 2024 23:00
Sabatini diceva: "Thuram peggio di Dzeko". L'attaccante dell'Inter lo umilia con le sue stesse parole sui social
22 maggio 2024 18:53
Antognoni: “Thuram rientrava nei parametri della Fiorentina, ma fu ritenuto troppo giovane. Non ero ascoltato”
03 aprile 2024 15:00
Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco
19 novembre 2022 00:00
Antognoni: "Thuram alla Fiorentina il più grande rimpianto, la sera era viola la mattina del Parma"
01 aprile 2022 15:37
Esclusiva Fratini: "Sarri può arrivare a giugno. Prandelli vicino. Sul mercato vi racconto che..."
05 novembre 2020 20:45
Tuttosport, Thuram Jr, la Fiorentina chiede info a Raiola. Viola di nuovo su De Paul
07 settembre 2020 10:45
Nazione, Thuram Jr, la Fiorentina punta tutto su di lui se parte Chiesa, per i viola è il sostituto ideale
06 settembre 2020 07:50
CorFio, da Belotti a Mandzukic tutti i nomi per l'attacco della Fiorentina. Le ultime
25 agosto 2020 08:43
Nazione, Thuram è un obiettivo della Fiorentina ma i tedeschi sparano alto. Eder e Mandzukic...
20 agosto 2020 08:20
Nazione, Chiesa resta o parte? Il futuro è ancora un'incognita. La Fiorentina continua a seguire...
17 agosto 2020 10:41
CorSport, Milik alla Fiorentina? L'ipotesi intriga ma c'è da battere la concorrenza della Juve. Le alternative...
10 agosto 2020 08:29
Iachini vuole un bomber spietato. Belotti, Piatek, Mandzukic e Thuram sono i nomi per l'attacco della Fiorentina
09 agosto 2020 09:13
Nazione, ultimatum alla Fiorentina per Thuram: già fissato un incontro con il Monchengladbach
14 luglio 2020 09:41
Nazione, la Fiorentina non molla Thuram, vuole il sì del Monchengladbach. Vlahovic? Il Milan fa sul serio
13 luglio 2020 09:02
Nazione, la Fiorentina vuole Thuram. Vlahovic e Chiesa in partenza?
12 luglio 2020 09:21
Esclusiva D'Agostino, Scouter Roma: "Fiorentina in crescita. Vi racconto Fratini, Thuram, Belotti e la situazione a Roma"
22 giugno 2020 12:56
Nazione, la Fiorentina fa sul serio per Thuram, nell'ultima sfida si è infortunato. Prezzo? Si parte da 15 milioni
15 giugno 2020 09:13
Nazione, la Fiorentina punta Belotti. Piacciono Thuram e Piatek. Attenzione alla sorpresa Ibrahimovic
03 giugno 2020 10:29
Nazione, Thuram? Folta concorrenza, costa troppo. Il primo obiettivo della Fiorentina è Piatek
01 giugno 2020 10:27
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