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Notizie Thuram Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Thuram a rischio per la Fiorentina, il giocatore è in dubbio"

13 maggio 2026 14:47

Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%

12 maggio 2026 19:53

Pengwin punge Kean: “Thuram? ho riso, ma se certe parole le avessi dette io, sarei in carcere”

24 aprile 2026 22:48

Thuram cita Kean dopo la diatriba col Pengwin ironizzando con Zielinski: "Fra sei polacco"

24 aprile 2026 14:19

La rivelazione: “Nel 2019 ho proposto alla Fiorentina di prendere Thuram ma Pradé scelse Pedro”

11 febbraio 2026 18:09

Inter, niente Thuram contro la Fiorentina: l'attaccante ai box , attesi gli esami per Mkhitaryan

26 ottobre 2025 17:23

Il Corriere della Sera titola: "Thuram non recupera, il francese salta la partita con la Fiorentina"

23 ottobre 2025 14:20

Putiferio Thuram: ride sul 4-3 della Juventus, Ranocchia svela: "Voleva che ammettesse il fallo"

15 settembre 2025 15:40

Il Giorno scrive: "L'Inter sta pensando di cedere Thuram, come sostituto piace Kean della Fiorentina"

04 luglio 2025 10:43

Inter nel caos, Lautaro: "Chi vuole vada via". Calhanoglu risponde: "Vero leader non cerca colpevoli"

01 luglio 2025 16:18

Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"

15 aprile 2025 20:18

Sottil regala all'87' il 2-2 alla Fiorentina che ferma la Juve allo Stadium e chiude a 32 punti il 2024

29 dicembre 2024 19:57

Thuram: “Malore Bove? Ero paralizzato, è stata una sveglia sulla vita. Giusto bloccare la gara, siamo umani”

27 dicembre 2024 10:15

Thuram: “Quando Bove è caduto a terra, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Poi ho sentito che stava respirando”

02 dicembre 2024 22:05

Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"

29 novembre 2024 16:01

Bucciantini: "Kean e Thuram sono simili, caratteristiche importanti. Dimarco può essere la chiave"

29 novembre 2024 15:02

Gazzetta: “Kean sta bene dov’è, adesso serve rispondere a Thuram e a Retegui”

24 novembre 2024 09:38

L'Inter batte il Torino 3-2. Thuram cala il tris, per Zapata possibile lungo stop

05 ottobre 2024 23:00

Sabatini diceva: "Thuram peggio di Dzeko". L'attaccante dell'Inter lo umilia con le sue stesse parole sui social

22 maggio 2024 18:53

Antognoni: “Thuram rientrava nei parametri della Fiorentina, ma fu ritenuto troppo giovane. Non ero ascoltato”

03 aprile 2024 15:00

Qualcuno aveva sognato il colpo Thuram per la Fiorentina a zero. Ma andrà al Bayern Monaco

19 novembre 2022 00:00

Antognoni: "Thuram alla Fiorentina il più grande rimpianto, la sera era viola la mattina del Parma"

01 aprile 2022 15:37

Esclusiva Fratini: "Sarri può arrivare a giugno. Prandelli vicino. Sul mercato vi racconto che..."

05 novembre 2020 20:45

Tuttosport, Thuram Jr, la Fiorentina chiede info a Raiola. Viola di nuovo su De Paul

07 settembre 2020 10:45

Nazione, Thuram Jr, la Fiorentina punta tutto su di lui se parte Chiesa, per i viola è il sostituto ideale

06 settembre 2020 07:50

CorFio, da Belotti a Mandzukic tutti i nomi per l'attacco della Fiorentina. Le ultime

25 agosto 2020 08:43

Nazione, Thuram è un obiettivo della Fiorentina ma i tedeschi sparano alto. Eder e Mandzukic...

20 agosto 2020 08:20

Nazione, Chiesa resta o parte? Il futuro è ancora un'incognita. La Fiorentina continua a seguire...

17 agosto 2020 10:41

CorSport, Milik alla Fiorentina? L'ipotesi intriga ma c'è da battere la concorrenza della Juve. Le alternative...

10 agosto 2020 08:29

Iachini vuole un bomber spietato. Belotti, Piatek, Mandzukic e Thuram sono i nomi per l'attacco della Fiorentina

09 agosto 2020 09:13

Nazione, ultimatum alla Fiorentina per Thuram: già fissato un incontro con il Monchengladbach

14 luglio 2020 09:41

Nazione, la Fiorentina non molla Thuram, vuole il sì del Monchengladbach. Vlahovic? Il Milan fa sul serio

13 luglio 2020 09:02

Nazione, la Fiorentina vuole Thuram. Vlahovic e Chiesa in partenza?

12 luglio 2020 09:21

Esclusiva D'Agostino, Scouter Roma: "Fiorentina in crescita. Vi racconto Fratini, Thuram, Belotti e la situazione a Roma"

22 giugno 2020 12:56

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per Thuram, nell'ultima sfida si è infortunato. Prezzo? Si parte da 15 milioni

15 giugno 2020 09:13

Nazione, la Fiorentina punta Belotti. Piacciono Thuram e Piatek. Attenzione alla sorpresa Ibrahimovic

03 giugno 2020 10:29

Nazione, Thuram? Folta concorrenza, costa troppo. Il primo obiettivo della Fiorentina è Piatek

01 giugno 2020 10:27

Nazione, Spunta un nuovo nome per l'attacco viola: è Marcus Thuram. Il suo valore è sceso a 15 milioni

24 maggio 2020 12:11

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