La Gazzetta dello Sport riporta: "Thuram a rischio per la Fiorentina, il giocatore è in dubbio"
Il centrocampista francese potrebbe saltare la sfida contro la Fiorentina
La Juventus accelera la marcia verso la sfida contro la Fiorentina, un appuntamento cruciale per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Se l'obiettivo di classifica è chiaro, Spalletti deve però fare i conti con un'infermeria dal clima alterno: preoccupa soprattutto Khephren Thuram, ancora alle prese con un dolore al ginocchio che ne mette seriamente a rischio anche la semplice convocazione. Al suo posto, a centrocampo, è ormai certa la conferma di Koopmeiners.
Sul fronte offensivo arrivano invece notizie confortanti riportate dalla Gazzetta dello Sport: Kenan Yildiz sembra aver smaltito l'infiammazione al ginocchio che lo ha condizionato recentemente e si candida prepotentemente per una maglia da titolare contro i viola, offrendo a Spalletti una freccia fondamentale per scardinare la difesa avversaria.