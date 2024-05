Sabatini diceva: “Thuram peggio di Dzeko”. L’attaccante dell’Inter lo umilia con le sue stesse parole sui social

“Quinto posto per l’Inter e anche questa è una sorpresa, perché ci sono stati cinque cambi in rosa, nella formazione titolare, e sono cinque downgrade. Da Onana a Sommer, da Skriniar a Bisseck, da Brozovic e Frattesi, da Dzeko a Thuram”. Con queste parole, prima dell’arrivo di Pavard nelle ultime ore di mercato, Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, aveva messo la squadra di Simone Inzaghi al quinto posto nella griglia di partenza della Serie A che ha invece visto i nerazzurri laurearsi campioni d’Italia ormai da settimane. Un discorso che non era andato giù a Marcus Thuram, che attraverso il proprio profilo Instagram ha postato un video con in sottofondo le parole dello stesso Sabatini, seguite dalle immagini della sua stagione, da vero protagonista.

Il post.

L’attaccante francese ha poi scritto: “Volevo ringraziarvi ancora una volta per questa meravigliosa stagione. Mi avete accolto e mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno. Forza Inter”. Lo riporta TMW.

