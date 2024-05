Romano conferma: “Thiago Motta firmerà con la Juventus per 3 anni”. Italiano verso il Bologna?

Thiago Motta-Juventus, ci siamo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus e Thiago Motta hanno trovato un accordo per portare l’attuale allenatore del Bologna sulla panchina bianconera. Dopo il recente licenziamento di Allegri, la società bianconera ha deciso di fare all in sull’ex centrocampista della nazionale, che dovrebbe firmare un contratto di 3 anni per meno di 5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime 24/48 ore, Thiago Motta informerà la società bolognese della sua decisione, che rischia di scatenare un grandissimo effetto domino sulle panchine di Serie A, domino che coinvolgerebbe anche Vincenzo Italiano. L’allenatore viola è infatti in uscita dalla Fiorentina, ed è un profilo che piace molto alla società felsinea, fresca di qualificazione alla prossima Champions League.

Sicuramente, nelle prossime settimane scopriremo il futuro di molte panchine, tra cui proprio quella della Fiorentina.

