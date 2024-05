TMW conferma: “Goretti ha risolto il contratto con la Reggiana. Firmerà biennale con la Fiorentina”

Roberto Goretti si appresta a diventare il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. In questi minuti il dirigente umbro ha risolto il contratto che lo legava alla Reggiana (fino al 2025) e nei prossimi giorni incontrerà la società toscana per apporre la firma su un nuovo accordo, probabilmente biennale o comunque dalla durata di un anno con opzione per estendere ulteriormente il vincolo. Lo scrive TMW.

L’ESPERTO ALFREDO PEDULLA’ ANNUNCIA LE ULTIME SU GORETTI ALLA FIORENTINA