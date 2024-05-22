Pedullà: "Oggi l'incontro tra Goretti e la Reggiana per liberarsi. La Fiorentina lo aspetta"
Roberto Goretti si avvicina sempre più alla Fiorentina. E arrivano nuovi aggiornamenti. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio account X, il direttore sportivo incontrerà nelle prossim...
Roberto Goretti si avvicina sempre più alla Fiorentina. E arrivano nuovi aggiornamenti. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio account X, il direttore sportivo incontrerà nelle prossime ore la Reggiana per liberarsi, in modo tale da iniziare la sua nuova avventura a Firenze. Goretti prenderebbe il posto di Nicolas Burdisso.
MILENKOVIC: “SIAMO PIÙ ESPERTI NELLE FINALI. IL NOSTRO MODO DI GIOCARE CI HA PORTATO 3 FINALI IN 2 ANNI”
https://www.labaroviola.com/milenkovic-siamo-piu-esperti-nella-finali-il-nostro-modo-di-giocare-ci-ha-portato-3-finali-in-2-anni/254267/