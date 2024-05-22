Milenkovic: "Siamo più esperti nelle finali. Il nostro modo di giocare ci ha portato 3 finali in 2 anni"

Nikola Milenkovic ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dal Viola Park, le sue parole sulla finale e sul Cagliari

Nikola Milenkovic ha parlato dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del difensore della Fiorentina:

"Quest'anno ancora non ho segnato, sono arrabbiato con me stesso, ho sempre fatto qualche gol, vediamo a fine stagione se avrò segnato o meno, la cosa più importante resta però la squadra. Quest'anno siamo più esperti rispetto allo scorso anno, dobbiamo avere attenzione massima in finale, dobbiamo essere concentrati su ogni piccolo dettaglio, la percezione del pericolo deve essere altissima su ogni pallone e situazione.

Sappiamo quanti sacrifici hanno fatto i tifosi per esserci ad Atene, non sarà facile ma ci saranno tantissimi nostri tifosi, noi daremo il nostro meglio. Noi calciatori sappiamo che esistono momenti positivi e negativi, io credo molto nel lavoro sul campo, cerco sempre di migliorarmi, questa finale ha un valore enorme per tutti noi, è una partita importante per tanti di noi nelle nostre carriere. Vogliamo provare emozioni diverse rispetto allo scorso anno, giochiamo anche per chi non c'è più, lui credeva tantissimo in ognuno di noi, lo dobbiamo fare per la sua famiglia e vogliamo portarla a casa.

Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo, gli errori individuali fanno parte del gioco ma il nostro modo di giocare ci ha permesso di raggiungere 3 finali e in 2 anni. Jovetic è eccezionale, so il segno che ha lasciato a Firenze e quanto viene amato, non l'ho sentito, gli dico solo che ci vediamo in finale e vinca il migliore

ITALIANO SPRONA LA SQUADRA VIOLA IN PARTITELLA: LE SUE PAROLE

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