Italiano sprona la squadra in partitella: "Come ca**o si fa a camminare oggi". Grandi gol di Ranieri e Nico

Oggi all'interno del Viola Park si è svolta la rifinitura prima di Cagliari-Fiorentina durante la giornata del Media Day

Oggi durante il Media Day si è svolta la rifinitura da parte della Fiorentina in vista della sfida di domani con il Cagliari sotto gli occhi di giornalisti e stampa. Durante la partitella in grande spolvero Antonin Barak con diversi apprezzamenti anche da parte del Mister Vincenzo Italiano. Bene anche Nico Gonzalez e Ranieri autori di due grandissimi goal, a differenza di Ikonè e Beltran che hanno sbagliato dei goal da distanza molto ravvicinata. Italiano poi ha sperimentato e provato diverse soluzioni tra cui una con Infantino, anche lui autore di un grandissimo goal, vicino a Nico e Beltran provando così un tridente tutto argentino. Poi è stato il momento anche il momento da parte di Italiano per spronare la squadra lasciandosi scappare un "Come ca**o si fa a camminare oggi". Poi poco dopo ha insistito dicendo "Bisogna andare veloci e bisogna correre per vincere, bisogna andare forte" evidentemente non soddisfatto dall'intensità dell'allenamento.

LE PAROLE DI TERRACCIANO

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