Terracciano: "Finale? Sappiamo cosa ci aspetta ma ora c'è da vincere domani per garantirci l'Europa"

Rigoristi dell'Olympiacos? Ci penseremo poi, manca ancora una settimana non dobbiamo viverla con frenesia

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, è così intervenuto al 'Media Day' in scena al Viola Park: "È un momento importante sia per noi che per la città, lo stiamo vivendo con la giusta concentrazione ed ansia. Sappiamo cosa ci aspetta, manca ancora una settimana, domani gara importante. Solo a livello di sensazioni emotive rispetto a Praga, è una partita completamente diversa. C'è da giocare una partita impegnativa contro un avversario forte. Poi quello che fai fatto in questi tre anni conterà poco perché è una partita secca. Noi ci arriveremo pronti e daremo tutto.

Sicuramente qualche accenno è stato dato ma ora c'è da vincere domani per garantirci l'Europa. L'Olympiacos non è in finale per caso. Anche loro troveranno filo da torcere. A livello personale penso che la vicinanza della città l'abbiamo sentita sempre. So che è un grosso sacrificio, saremmo sempre grati ai tifosi. Sarà una motivazione in più per spingerci in finale. Rigoristi dell'Olympiacos? Ci penseremo poi, manca ancora una settimana non dobbiamo viverla con frenesia. Parata a Bruges? Penso non ci sia la firma solo di una persona, se prendiamo quella partita meritavamo di passare il turno e non ai supplementari. Christensen è una persona spettacolare, abbiamo un rapporto speciale, ora è rientrato, sta bene. Posso solo essere contento di lavorare con lui".

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