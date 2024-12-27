Thuram: “Malore Bove? Ero paralizzato, è stata una sveglia sulla vita. Giusto bloccare la gara, siamo umani”

Avevo il sangue ghiacciato, non sapevo cosa fare...

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi tra cui il malore ad Edoardo Bove: “Ero paralizzato, proprio con il sangue ghiacciato e non sapevo cosa fare. È come una sveglia sulla vita: dopo l'accaduto ho chiamato tutti coloro cui voglio bene, uno per uno, per dire loro quanto li amo. Oggi il calcio è business, girano tanti soldi, c'è chi vuole e deve guadagnare. A Firenze ci siamo fermati: siamo esseri umani e queste cose accadono. È stato un bene bloccare la gara”.

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