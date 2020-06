Marcus Thuram, talento del Borussia Mönchengladbach è uscito nell’ultima sfida di Bundesliga per infortunio, probabilmente per uno stiramento che però di certo non ha fatto piacere agli uomini mercato viola che lo stanno seguendo. Il suo prezzo cresce sempre più, al momento sembra aggirarsi sui 15 milioni. Su di lui oltre ai viola ci sono il Milan e la Juventus. La Fiorentina è quella che secondo La Nazione ha mostrato un interesse concreto.