Notizie Borussia Monchengladbach Fiorentina

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Soares Dias arbitrerà Olympiacos-Fiorentina, aveva diretto il famoso 2-4 contro il Monchengladbach

13 maggio 2024 18:40

Nazione, Thuram Jr, la Fiorentina punta tutto su di lui se parte Chiesa, per i viola è il sostituto ideale

06 settembre 2020 07:50

Nazione, ultimatum alla Fiorentina per Thuram: già fissato un incontro con il Monchengladbach

14 luglio 2020 09:41

Nazione, la Fiorentina non molla Thuram, vuole il sì del Monchengladbach. Vlahovic? Il Milan fa sul serio

13 luglio 2020 09:02

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per Thuram, nell'ultima sfida si è infortunato. Prezzo? Si parte da 15 milioni

15 giugno 2020 09:13

Buffon si riscopre tifoso del M'Gladbach con tanto di foto. Il Borussia ringrazia "Sei una leggenda"

13 dicembre 2016 18:02

Il Borussia ha il suo tifoso speciale. Si tratta di Gigi Buffon. Il motivo...

12 dicembre 2016 18:18

BORUSSIA M'GLADBACH: UN PREGIO E TANTI DIFETTI. PERCHÉ POSSIAMO ACCONTENTARCI...

12 dicembre 2016 14:20

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