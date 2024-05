Soares Dias arbitrerà Olympiacos-Fiorentina, aveva diretto il famoso 2-4 contro il Monchengladbach

L’arbitro della finale di UEFA Conference League tra Olympiacos e Fiorentina che si terrà ad Atene il 29 maggio sarà il portoghese Artur Soares Dias. Il lusitano questa stagione ha già arbitrato quattro partite di Champions League e due di Europa League (tra cui l’andata dei quarti di finale tra Bayer Leverkusen e West Ham). Soares Dias non ha mai arbitrato una finale europea, ma la stagione scorsa ha diretto la semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. La squadra arbitrale sarà composta da altri tre portoghesi: i guardalinee Paulo Soares e Pedro Ribeiro e il Var Tiago Martins. Il quarto uomo sarà lo svedese Glenn Nyberg, mentre l’Avar saà il tedesco Christian Dingert. Soares Dias ha già arbitrato la Fiorentina due volte, entrambe in Europa League: la prima fu Fiorentina-Dnipro 2-1 nel 2013, e la seconda fu il famosissimo 2-4 contro il Borussia Monchengladbach, in cui i viola si fecero rimontare dai 3 gol totali di vantaggio (tra andata e ritorno).

Una nota particolare, i tifosi dello Sporting Club de Portugal (gemellati con i sostenitori viola) non hanno grande simpatia per l’arbitro che dirigerà la finale di Conference League, dato che Soares Dias è di Porto, e durante il derby di Lisbona tra Sporting e Benfica, non ha espulso Angel Di Maria, nonostante l’argentino abbia tirato un pugno al biancoverde Pedro Gonçalves.

