La Fiorentina prolunga la possibilità di fare la InViola Card per prendere i biglietti per la finale

La Fiorentina ha comunicato tramite i propri canali social che per chi è interessato a comprare un biglietto per la finale di Conference League ad Atene sarà possibile sottoscrivere o rinnovare (se scaduta) la tessera Inviola Premium o Gold entro giovedì 16 maggio, diversamente da quanto detto qualche giorno fa, quando l’ultima data disponibile per rinnovare la Inviola Card sembrava dover essere domenica 12 maggio. Così anche chi non ha l’abbonamento (né Pro, né Easy) ha ancora tempo per ricevere la propria Card per poter acquistare il biglietto di Olympiacos-Fiorentina, dato che è obbligatorio possedere la tessera Inviola Premium oppure Inviola Gold per poter richiedere il codice che darà accesso alla vendita del tagliando per la finale di UEFA Conference League sul sito ufficiale UEFA. Ricordiamo che la categoria numero 4 (quella da 25 euro, zona dietro la porta nella curva riservata ai tifosi viola) è già terminata nei primi minuti di vendita, rimangono quindi disponibili le categorie 3, 2 e 1.

ATF: “ANCORA NON SAPPIAMO QUANTI TIFOSI SARANNO AD ATENE”