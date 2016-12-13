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Buffon si riscopre tifoso del M'Gladbach con tanto di foto. Il Borussia ringrazia "Sei una leggenda"

Il prossimo avversario della Fiorentina in Europa League ha un tifoso speciale, è proprio lui. Gigi Buffon, capitano della Juventus che su Twitter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2016 18:02
Buffon si riscopre tifoso del M'Gladbach con tanto di foto. Il Borussia ringrazia "Sei una leggenda" -
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Il Borussia Monchengladbach, prossimo avversario viola in Europa League, ringrazia il tifoso Gigi Buffon. Il portiere della Juventus e della Nazionale è infatti fin da bambino un simpatizzante del club tedesco, che lo ha 'conquistato' per la difficoltà nel pronunciare il nome in maniera corretta. Una difficoltà molto diffusa tanto che il Gladbach ha deciso di adottare l'espressione 'A German Team' per aiutare i fan.

Compare questa dicitura nella sciarpa inviata a Buffon che la alza orgogliosa come si può notare nel tweet dei 'Puledri' nel quale si legge: "Di portieri buoni ce ne sono parecchi, di leggende con stile solo poche. Grazie per il tuo supporto per A German Team". Buffon ha subito provveduto al retweet dimostrando una volta di più il suo affetto per il Borussia.

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