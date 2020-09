Nazione, Thuram Jr, la Fiorentina punta tutto su di lui se parte Chiesa, per i viola è il sostituto ideale

La Fiorentina con Mino Raiola non ha parlato solo di Jack Bonaventura ma anche di Marcus Thuram. Il figlio d’arte è sempre stato nella lista di Pradè. Quest’anno ha segnato dieci reti in Bundesliga ed è la soluzione ideale soprattutto se dovesse partire Federico Chiesa, il Borussia Monchengladbach infatti spara alto per lui. Il futuro del numero 25 viola è ancora tutto da scrivere, il Milan non ha affondato il colpo, la Roma continua a monitorare la soluzione mentre i club esteri l’hanno mollato visto che il ragazzo vuole rimanere in Italia. Lo riporta La Nazione.