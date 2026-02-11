La rivelazione: “Nel 2019 ho proposto alla Fiorentina di prendere Thuram ma Pradé scelse Pedro”

Fratini racconta di aver suggerito Marcus Thuram alla Fiorentina dopo averlo visto all’Europeo U21: allora costava 8 milioni.

Michele Fratini, talent scout, ospire al pro football podcast, ha parlato di quando ha visto giocare Marcus Thuram nel 2019 e l'ha consigliato alla dirigenza viola, queste sono le sue parole:

"Giancarlo Antognoni era uno dei dirigenti della Fiorentina assieme a Barone e Pradè. Antognoni una volta mi disse: <Ci sono gli Europeri u21 in Emilia Romagna, devi andare a vedere Francia-Romania. Devi vedere il rumeno Dennis Man> In quella partita vidi due cose, in quella Francia c'era Jonathan Ikoné, che poi venne a Firenze, e Marcus Thuram, che in quella partita non fece molto, ma spaziava in tutto il reparto offensivo, punta, esterno, tutto da solo, l'allenatore era sempre zitto, Marcus decideva da solo cosa fare.

Alla fine del primo tempo chiamai Antognoni e gli dissi che Dennis Man era un bel giocatore, ma il puledro di razza è il figlio di Thuram, è Marcus Thuram, da prendere subito, all'epoca costava 8 milioni. Poi la Fiorentina scelse di prendere Pedro dal Brasile".