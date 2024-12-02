Thuram: “Quando Bove è caduto a terra, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Poi ho sentito che stava respirando”

Aver saputo che sta meglio è un sospiro di sollievo

Marcus Thuram, ospite al Gran Gala del Calcio, ha raccontato gli attimi di paura vissuti ieri all’Artemio Franchi: “Quando Bove è caduto a terra ero dall’altra parte del campo, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Poi ho sentito mentre tutti chiamavano l’ambulanza che qualcuno diceva che stava respirando. Aver saputo che sta meglio è un sospiro di sollievo, una bella notizia. Scudetto e classifica marcatori? Il campionato è lungo, e come dico sempre: non importa chi segna basta che l’Inter vinca”.

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