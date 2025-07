Il Giorno scrive: “L’Inter sta pensando di cedere Thuram, come sostituto piace Kean della Fiorentina”

Secondo il Giorno l’Inter starebbe pensando di cedere Marcus Thuram durante questa sessione di calciomercato. Infatti come scrive il quotidiano nell’edizione odierna la situazione in casa Inter è piuttosto caotica. Dopo l’uscita dal mondiale per club infatti Lautaro Martinez senza fare nomi ha attaccato duramente i compagni, dicendo che chi non vuole più stare all’Inter è libero di andare. A queste parole hanno fatto seguito quelle di Chalanoglu che sui social ha risposto duramente al suo capitano e al Presidente Marotta. Post che ha ricevuto il like di Marcus Thuram, altro segnale di come lo spogliatoio dell’Inter sia spaccato.

Proprio per questo l’Inter starebbe pensando di cedere Thuram che ha una clausola rescissoria da 80 milioni ed è arrivato a parametro 0, situazione che permetterebbe all’Inter di registrare un importante plusvalenza. Secondo quanto riporta il quotidiano in caso di partenza di Thuram il nome che piace di più a Marotta è quello di Moise Kean, che ha una clausola da 52 milioni valida fino al 15 Luglio. Fino ad oggi non sono stati mossi passi concreti ma il nome di Kean è sul taccuino di Marotta prima però serve la cessione di Thuram