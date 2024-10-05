L'Inter batte il Torino 3-2. Thuram cala il tris, per Zapata possibile lungo stop

Toro penalizzato dall’espulsione di Maripan dopo soli 20 minuti per un fallo da rosso visto dal VAR. Poi il Thuram show

L'Inter vince contro il Torino nel segno di Thuram: il francese si prende il pallone del match con una tripletta che non lascia scampo ai granata. Dopo il fallo subito da Maripan (espulso col VAR), l'attaccante nerazzurro sale in cattedra con due reti nel primo tempo e quella del KO nella ripresa dopo che Zapata aveva provato a tenere il Toro in partita. Missione compiuta: risposta alla capolista Napoli e di nuovo a -2 dalla vetta, riprendendo continuità dopo l'inciampo nel derby. Per i granata resta una prova a San Siro a testa alta, fino alla fine, con il rigore di Vlasic al 90′ per il definitivo 3-2. Quello che preoccupa di più è però l'infortunio patito nel finale da Duvan Zapata. Per lui si teme un possibile lungo stop.

Lo riporta fanpage.it

Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi

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