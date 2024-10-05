Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi

Nonostante la capienza ridotta lo stadio domani sera registrerà una buona cornice di pubblico, anche per "merito" dei rossoneri

La Fiorentina ospita il Milan nel posticipo della settima giornata di campionato: secondo quanto filtra dal club, lo stadio Franchi sarà praticamente pieno per l'arrivo della squadra di Paulo Fonseca.

Rimangono liberi solo pochi posti in tribuna vip e d'Onore, ma in buona sostanza si può parlare di sold out contando anche che manca un giorno. Lo stadio di Firenze ha la capienza ridotta dai lavori di ristrutturazione avviati dal Comune: per questo i tifosi saranno circa 22mila e non oltre 30mila come al solito.

Secondo quanto raccolto sarà presente un buon numero di sostenitori del Milan anche nei cosiddetti settori "neutri".

Lo riporta www.calciomercato.com

Bocci: “La Fiorentina vista non basta contro questo Milan. Colpani? Non sta in piedi”

https://www.labaroviola.com/bocci-la-fiorentina-vista-non-basta-contro-questo-milan-colpani-non-sta-in-piedi/271089/