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Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi

Nonostante la capienza ridotta lo stadio domani sera registrerà una buona cornice di pubblico, anche per "merito" dei rossoneri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2024 22:31
Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi - Coreografia Curva Fiesole
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La Fiorentina ospita il Milan nel posticipo della settima giornata di campionato: secondo quanto filtra dal club, lo stadio Franchi sarà praticamente pieno per l'arrivo della squadra di Paulo Fonseca.

Rimangono liberi solo pochi posti in tribuna vip e d'Onore, ma in buona sostanza si può parlare di sold out contando anche che manca un giorno. Lo stadio di Firenze ha la capienza ridotta dai lavori di ristrutturazione avviati dal Comune: per questo i tifosi saranno circa 22mila e non oltre 30mila come al solito. 

Secondo quanto raccolto sarà presente un buon numero di sostenitori del Milan anche nei cosiddetti settori "neutri".

Lo riporta www.calciomercato.com

Bocci: “La Fiorentina vista non basta contro questo Milan. Colpani? Non sta in piedi”

https://www.labaroviola.com/bocci-la-fiorentina-vista-non-basta-contro-questo-milan-colpani-non-sta-in-piedi/271089/

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