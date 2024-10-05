Bocci: "La Fiorentina vista non basta contro questo Milan. Colpani? Non sta in piedi"

La Fiorentina di fatto non si è mai vista a parte i primi 40 minuti con l'Atalanta e qualcosina con la Lazio

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La partita di domani? La Fiorentina che abbiamo visto tante volte non basta contro questo Milan anche se ci sono stati due Milan in questo avvio di stagione. Per la Fiorentina è un esame vero. Il Milan va in difficoltà se lo attacchi sulle fasce e se si analizzano i gol subiti vengono tutti dalle fasce dove anche Emerson Royal non è in forma.

Contro il TNS? Certe partite si preparano da sole, altre invece con lo stadio semi vuoto, l'avversario, il ritmo che si abbassa e assecondi quel ritmo lì...Di conseguenza perdi la ferocia edè bastato Dodò che andava ad un altro passo rispetto a tutti a cambiare la partita.

Colpani? Non sta in piedi, non tiene un pallone: Palladino gli darà ancora fiducia? Mi sembra sia in difficoltà fisica questo ragazzo."

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-dobbiamo-continuare-cosi-la-vittoria-ha-dato-entusiasmo-mandragora-fuori-qualche-settimana/271078/