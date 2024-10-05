Palladino: "Dobbiamo continuare cosi, la vittoria ha dato entusiasmo. Mandragora fuori qualche settimana"

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino alla vigilia della sfida del Franchi contro il Milan in campionato

Raffaele Palladino ha parlato ai canali social della Fiorentina il giorno prima della sfida contro il Milan, queste le sue parole:

"La squadra sta bene, dopo le vittorie la squadra ha sempre grande entusiasmo, le vittorie sono sempre molto importanti, ho visto grande partecipazioni agli allenamenti, siamo pronti alla partita di domani. Da un punto di vista fisico stiamo bene, ho avuto risposte positive da chi ha giocato meno, abbiamo dato minutaggio a tutti, ho visto giocatori che si sanno adattare anche in altre posizioni, sono contento e siamo carichi per la sfida di domani.

Quella di Mandragora è una bellissima notizia, il fatto che Rolando non abbia avuto un gravissima infortunio, si temeva il peggio, è un infortunio che lo terrà fuori per qualche settimana, io l'ho sentito sia ieri che stamattina è già carico per la sua riabilitazione, noi lo aspettiamo a braccia aperte

La squadra deve fare di più rispetto a quanto fatto ad Empoli e in Conference, ci sono degli aspetti da migliorare e questo lo sappiamo. Affrontiamo una grande squadra, ha grandi campioni e grandi individualità, chi ha battuto i campioni d'Italia dell'Inter, se l'è giocata a viso aperto con il Leverkusen. Il Milan è in salute e sta bene, non dobbiamo sottovalutare nessun aspetto, siamo pronti ad una serata perfetta, dobbiamo curare tutti i particolari e cercheremo di metterli in grande difficoltà. Hanno un bravo allenatore, hanno cambiato sistema di gioco, sembra abbiano trovato la quadra, hanno una delle più forti catene di sinistra più forti del mondo. Noi dobbiamo continuare cosi, dobbiamo fare la nostra prestazione.

Vogliamo regalare una serata magica ai nostri tifosi, dobbiamo scendere in campo anche per il nostro presidente, in queste settimane Commisso ci è stato vicino, l'ho conosciuto personalmente, è un grande uomo, è una persona fantastica."

IL PRONOSTICO DI CARESSA E ZAZZARONI SU FIORENTINA-MILAN

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-e-caressa-danno-fiducia-alla-fiorentina-il-milan-non-vincera-nella-trasferta-di-firenze/271055/