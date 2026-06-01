“Barone aveva scelto Aquilani”: Pisa per fare esperienza prima del ritorno alla Fiorentina

L'ex tecnico della Primavera continua a raccogliere consensi e Bucchioni svela il progetto che il club viola aveva immaginato per il suo futuro

Il nome di Alberto Aquilani continua a circolare con insistenza sul mercato degli allenatori. Dopo il percorso di crescita intrapreso lontano da Firenze e gli apprezzamenti raccolti nell'ultima esperienza al Catanzaro, l'ex centrocampista è finito nel mirino di diverse società alla ricerca di un nuovo tecnico.

A confermare la considerazione di cui gode Aquilani è stato Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista ha sottolineato come l'ex allenatore della Primavera viola sia considerato uno dei profili emergenti più interessanti del panorama italiano.

“In questo momento Aquilani è richiesto da tante squadre. È un allenatore in carriera assoluta. Mi ricordo quando era alla Fiorentina, per Joe Barone era un predestinato. Lo mandarono a Pisa per fare un anno di esperienza e poi tornare a Firenze per allenare la Fiorentina. Poi le cose sono andate diversamente con la morte di Barone”.

Parole che riportano alla luce un progetto mai concretizzato, ma che testimoniano la grande fiducia che Joe Barone riponeva nelle qualità dell'ex centrocampista e nelle sue prospettive da allenatore.