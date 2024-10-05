Zazzaroni e Caressa danno fiducia alla Fiorentina: il Milan non vincerà nella trasferta di Firenze

I due opinionisti Zazzaroni e Caressa vedono la Fiorentina favorita sul Milan, visto che per entrambi i rossoneri non vinceranno a Firenze

La Fiorentina di Palladino si appresta a sfidare il Milan nel big match di domenica sera. Sarà una sfida importante per entrambe le compagini, che hanno bisogno di fare punti per dare una scossa al proprio campionato. Come ogni settimana, i due opinionisti e giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico sulle partite della settima giornata di Serie A, dando estrema fiducia alla banda di Palladino. Infatti, secondo Zazzaroni la sfida terminerà in pareggio, mentre Caressa è ancor più ottimista, visto che ha pronosticato la vittoria della Fiorentina o, al massimo, un pareggio. In ogni caso, sono entrambi d'accordo sul fatto che il Milan non uscirà con i 3 punti dalla trasferta del "Franchi".

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