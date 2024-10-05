Bigica: "Vlahovic aveva fame, alla Fiorentina mi chiamava per giocare in Primavera se non era in prima squadra"

L'ex allenatore della Primavera della Fiorentina ha parlato di Vlahovic, che ha allenato al momento del suo arrivo in Italia

Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo U19 ed ex mister della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato anche di Vlahovic e del suo inserimento a Firenze, avvenuto quando Bigica sedeva sulla panchina viola. Queste le sue parole sull’ex centravanti gigliato:

“Dusan quando è arrivato a Firenze non poteva ancora essere tesserato per via dell’età. Mi aveva colpito il fatto che capiva e parlava l’italiano: era già avanti con la testa. L’altra cosa che mi ha sempre colpito, e per la quale lo porto sempre come esempio per i miei ragazzi, era il fatto che lui, se non giocava in prima squadra, mi chiamava per venire in Primavera perché voleva giocare. A lui interessava soltanto la partita indipendentemente dalla squadra: aveva grande fame, grande voglia di migliorare. Ed è normale che un giocatore con un talento così, con quella fame poi diventi un top player”.

CAOS ROMA

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