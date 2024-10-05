Roma, Zazzaroni commenta: "Juric abbandonato a sé stesso. Si avverte il senso del vuoto dirigenziale"

Ivan Zazzaroni commenta le vicende in casa Roma, partendo dall'esordio di DDR, fino ad arrivare alla situazione Juric

Il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato con l'ambiente romanista, soffermandosi sulle situazioni societarie che si sono verificate partendo dall'esonero di Daniele De Rossi fino ad arrivare a Ivan Juric, chiamato ad invertire la rotta a campionato in corso, ma non senza fatica. Queste le sue parole sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Arrivo a Juric, che è sostanzialmente abbandonato a sé stesso: Ivan ha l’esperienza necessaria per affrontare tante situazioni, questa però è superiore alle sue forze, al suo coraggio, allo spirito di combattente, visto che è stato chiamato a sostituire uno dei romanisti più amati dalla piazza e che - attenzione - hanno fatto subito fuori chi l’aveva portato. Lina, appunto.

Il senso del vuoto dirigenziale lo si è avvertito anche durante la conferenza della vigilia di Elfsborg-Roma. «La squadra non voleva l’esonero di De Rossi» sono state le parole di Lorenzo Pellegrini. «Non sono uno da pagliacciate, ma sono abituato a dire la verità, sono successe anche altre cose per cui non è stata richiesta la mia verità. Ho tanta stima per De Rossi e il suo staff, sono un grande gruppo e ci stavano dando tanto. Adesso si va avanti perché la Roma è più importante di tutti noi, siamo stati fortunati a trovare un uomo (Juric, nda) che ha saputo cambiare il chip nelle nostre menti trasformando la tristezza del momento e far tornare le cose sulla giusta via».

Mai sentito, prima di una partita, un capitano esprimersi in quel modo nei confronti dell’allenatore cacciato al quale è subentrato chi in quel momento gli sedeva accanto. Pur comprendendo le ottime ragioni di Pellegrini, che non ha affatto contribuito al licenziamento di De Rossi e paga ingiustamente col dissenso dell’Olimpico, ho trovato imbarazzante la scena. Soprattutto per Juric e la società".

Repubblica: “Palladino come Canà, con Ikoné e Sottil è come puntare su Crisantemi”

https://www.labaroviola.com/repubblica-palladino-come-cana-con-ikone-e-sottil-e-come-puntare-su-crisantemi/271030/