Repubblica: “Palladino come Canà, con Ikoné e Sottil è come puntare su Crisantemi”

Bisogna impegnarsi per vedere un altro primo tempo così brutto...

"Ruby, Canà e quella bufala sul valore della squadra". Bisogna impegnarsi per trovare nella memoria un primo tempo brutto come quello con i New Saints, o forse erano i New Trolls, e per essere anziani musicisti ce l'hanno fatta sudare. Palladino dice che ha avuto segnali positivi da tutti e forse non può dire altro, ma è probabile che nel chiuso dello spogliatoio, quando dà la maglia da titolare a Sottil o Ikoné, abbia la faccia di Oronzo Canà quando è costretto a buttar dentro Crisantemi.

Naturalmente dopo questa partita proseguirà il tiro a Palladino, e non si può dire che lui stia facendo molto per fermarlo, anche se di attenuanti gliene andrebbero concesse parecchie. Kouamé e Beltran non sembravano esattamente Bati e Toni nemmeno sotto Italiano, che almeno qualche giocatore buono in più ce l'aveva. E meno male che i New Trolls sono scesi in campo senza aver alcuna intenzione di superare la metà campo, perché non sono certo che il giovane Moreno sarebbe stato un muro invalicabile. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/repubblica-sospiro-di-sollievo-per-mandragora-dovrebbe-rientrare-in-campo-a-novembre/271022/