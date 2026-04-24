Pengwin punge Kean: “Thuram? ho riso, ma se certe parole le avessi dette io, sarei in carcere”

Il botta e risposta tra l’attaccante viola e il tipster continua a far discutere, tra ironia, polemiche e riflessioni sul diverso peso delle parole

La disputa tra Moise Kean, attaccante della Fiorentina, e il tipster Pengwin sembra essersi attenuata nei toni più accesi, ma è tutt’altro che conclusa. Il creator, infatti, continua a riaccendere il dibattito, soprattutto dopo una storia instagram condivisa da Marcus Thuram che riprendeva una frase emersa durante il loro confronto.



“Mi sono fatto una risata, tanto ormai è diventato un meme. Ripeto, non ci sono mai rimasto male per quella roba perché il peso delle parole si misura anche in base a chi le pronuncia. Quando lo conosci, capisci che il peso vale zero. L'unica osservazione che avevo fatto è che, se fosse successo il contrario, io starei in carcere ammanettato e con la gente fuori a volermi linciare”.

Pengwin ha così ribadito il proprio punto di vista, sottolineando come, a suo giudizio, il valore di certe dichiarazioni dipenda fortemente da chi le pronuncia.



“Questa è l'Italia ma non c'è nulla di cui scandalizzarsi, è così. Se io dico qualcosa, vado in galera. Se qualcun altro dice qualcosa a me, ci ridiamo su. E mi sta bene. Ma vorrei valesse su tutti e due i fronti”.